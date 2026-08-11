Violento scontro tra un’auto e una bici elettrica, 13enne in gravi condizioni

SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) – Paura e apprensione, ancora una volta per un incidente nel Vibonese e per le condizioni di un ragazzo, 13enne, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Gregorio d’Ippona, nel tratto compreso tra le frazioni di Mezzocasale e Zammarò.

L’incidente, 13enne in codice rosso

Il giovane era in sella a una bicicletta elettrica quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro con un’automobile. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato le prime cure al tredicenne e lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Dopo i primi accertamenti effettuati nel nosocomio vibonese, considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Il tredicenne si trova attualmente sedato e sotto osservazione da parte dei sanitari. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico, mentre familiari e conoscenti attendono con apprensione notizie sulle sue condizioni.

Nel frattempo sono scattati gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire la dinamica dello scontro e a stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra la bicicletta elettrica e l’automobile. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire la sequenza dell’incidente e le eventuali responsabilità.