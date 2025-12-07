Violento scontro sulla Statale 18 tra un’auto e una moto: grave il centauro, illeso il sindaco di Mileto

MILETO (VV) – Uno scontro violento si è verificato questa mattina, poco prima delle 11, lungo la Statale 18 nel tratto che collega la zona sud di Paravati allo svincolo di San Calogero. L’incidente ha visto coinvolte una Toyota Yaris, al cui volante si trovava il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, e una moto di grossa cilindrata.

Ad avere la peggio è stato il motociclista: l’impatto, particolarmente forte, lo ha sbalzato fuori dalla carreggiata nei pressi di un vivaio, in corrispondenza di un bivio. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto, e trasferito in condizioni serie all’ospedale di Catanzaro per le cure e gli accertamenti necessari. Il primo cittadino, invece, è rimasto illeso.

La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio dei carabinieri della stazione di Mileto, intervenuti immediatamente per i rilievi e per regolare la viabilità nel tratto interessato.