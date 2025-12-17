Violenza sessuale e stalking su una minorenne: arrestato un uomo di 52 anni

CROTONE – Violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne di 14 anni e atti persecutori. Con queste accuse i carabinieri di Crotone, in collaborazione con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Firenze, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, residente a Calenzano, in provincia di Firenze.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale di Crotone – Ufficio del GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore capo Domenico Guarascio. L’uomo, identificato con le iniziali L.D., rappresentante di professione, è ritenuto gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di 14 anni e di atti persecutori.

Tre episodi di violenza sessuale

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire almeno tre episodi di violenza sessuale, avvenuti tra agosto 2024 e maggio 2025, ai danni di una ragazza minorenne residente nella provincia di Firenze. Il primo episodio si sarebbe verificato durante una vacanza a Crotone, mentre i successivi due sarebbero avvenuti nel comune di Calenzano.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo si sarebbe reso responsabile anche di condotte persecutorie continuate, sempre nei confronti della stessa minore, protrattesi dal 2024 fino al settembre 2025 nel territorio di Calenzano. Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato trasferito in carcere.