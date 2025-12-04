Segnala una notizia

Anni di violenze in famiglia ma anche maltrattamenti e abusi sessuali: due arresti nel Cosentino

Violenze alla compagna, davanti al figlio con un deficit cognitivo. E ancora maltrattamenti, botte ed estorsioni ai genitori. Due uomini sono stati arrestati in poche ore dai carabinieri

Violenze carabinieri corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Due storie di sopraffazione e violenze tra le mura domestiche arrivano da Corigliano-Rossano, dove i carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti di un 48enne e di un 34enne.

Violenze e abusi alla compagna, anche davanti al figlio

Il primo caso riguarda un 48enne di origini rumene, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’uomo avrebbe per anni imposto alla compagna un regime di sopraffazione fatto di botte, umiliazioni, minacce e perfino violenze sessuali, consumate anche davanti al figlio con deficit cognitivo. La donna, costretta a vivere in condizioni ritenute “insopportabili e denigranti”, avrebbe riportato fratture alle costole e altre lesioni, anche a seguito di un delicato intervento chirurgico.

Genitori vessati, un clima di terrore

Non meno grave la seconda vicenda. Protagonista un 34enne del posto è accusato di estorsione – consumata e tentata – e di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe instaurato in casa un clima di terrore, aggredendo i genitori per ottenere denaro. Spintoni, schiaffi, pugni, persino bastonate avrebbero accompagnato le richieste di soldi, fino a provocare al padre la frattura di un femore.

Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

