Viticoltura calabrese del futuro a Spezzano della Sila: il Magna Graecia Future 2025 rivoluziona i vigneti

COSENZA – La Viticoltura calabrese a Spezzano della Sila dove sono stati presentati i risultati di Magna Graecia Future, progetto innovativo sulla microfertirrigazione nella viticoltura di precisione sui vitigni autoctoni calabresi. Il progetto rientra nel PSR 2014/2020 della Regione Calabria – Intervento 16.1.1, è incluso nella rete PEI ed è sviluppato con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria. Il progetto è coordinato dall’azienda vitivinicola Magna Graecia, soggetto capofila, in partnership con L’Informatore Agrario e l’Associazione La Forma, ente di formazione e informazione.

Obiettivi del progetto Magna Graecia Future

Il progetto, già destinato a una nuova fase, si è occupato di gestione delle risorse idriche, di cambiamenti climatici e di biodiversità, attraverso l’installazione di un sistema computerizzato capace di ottenere risparmi di acqua (in un periodo di forte crisi idrica), nutrizionali e gestionali durante il ciclo biologico della pianta. Il tutto è stato realizzato rispettando le condizioni critiche climatiche e ambientali che, nel futuro, rappresenteranno la normalità dei cicli produttivi.

Conferenza e interventi principali

Alla conferenza di chiusura delle attività, dal titolo “Ottimizzazione Idrica e Nutrizionale”, moderata dal giornalista Valerio Caparelli, sono intervenuti:

Simone Castiglione , Presidente del Consiglio Comunale di Spezzano della Sila;

Francesco De Vuono e Francesco Arcidiacono , direttori del GAL Sila Sviluppo e GAL Pollino ;

Vincenzo Granata , titolare dell’azienda Magna Graecia, con un intervento su “Magna Graecia Future: nuove produzioni viticole valorizzando le risorse” ;

Roberto Castiglione , dell’Associazione La Forma, sul tema “Formazione e consulenza, l’impatto sul territorio” ;

Luigino Filice , Responsabile Scientifico DIMEG del progetto, su “Innovazione d’impresa: valorizzazione e sostenibilità economica” ;

Vitina Marcantonio, L’Informatore Agrario, su “Agricoltura di precisione: esperienze e strategie per la viticoltura”.

Supporto e contributi di esperti

A supporto del progetto, durante il dibattito aperto, sono intervenuti:

Rosario Branda , Coordinatore Territoriale Calabria dell’Accademia Italiana della Cucina;

Antonio Fusco, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Calabria.

Conclusioni della conferenza

Le conclusioni sono state affidate a Maria Nucera, responsabile OCM Vino della Regione Calabria, che ha sottolineato come l’agricoltura di precisione sia una delle direttrici strategiche più rilevanti nelle politiche di sviluppo rurale e nei programmi di transizione ecologica. Nucera ha spiegato che l’approccio consente di ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare l’uso delle risorse e aumentare la qualità delle produzioni. Nel progetto Magna Graecia Future, queste tecniche trovano piena applicazione al servizio dei vitigni autoctoni calabresi, contribuendo al miglioramento del vino e alla crescita competitiva delle aziende.

Nel suo intervento, evidenziando il supporto dell’assessore regionale Gianluca Gallo, Maria Nucera ha anticipato le future strategie per una viticoltura calabrese più sostenibile e innovativa, pienamente coerente con le linee guida delle politiche agricole europee.

Magna Graecia Future: innovazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Il progetto, in un contesto di cambiamenti climatici e processi di desertificazione nel Mediterraneo, rappresenta non solo una frontiera nella gestione delle sfide climatiche, ma anche un laboratorio di innovazione agronomica. Qui, sensoristica avanzata e conoscenza del territorio convergono per migliorare la gestione dei vigneti calabresi.

Impatto sulle aziende agricole

Grazie a iniziative come Magna Graecia Future, le aziende agricole comprendono quanto sia indispensabile indirizzare le attività verso la sostenibilità, migliorando il benessere della pianta e aumentando la qualità della materia prima e del prodotto finito.