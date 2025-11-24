La Volley Cosenza firma il quinto sigillo stagionale: Top Volley Lamezia travolta 3-0

COSENZA – Continua la marcia della Volley Cosenza All Service Cloud nel campionato di Volley di Serie D femminile. L’ottava giornata ha regalato un’altra netta e convincente vittoria alla formazione cosentina di Mister Crispino, che ha liquidato in tre set l’ASD Top Volley Lamezia Acqua con i parziali di 25-12, 25-9 e 25-19. Domenica prossima, a Praia a Mare, l’ultima partita del girone di andata. Questo successo casalingo rappresenta il quinto stagionale su sette gare disputate, confermando l’ottimo momento di forma e la solidità del progetto tecnico. Le padrone di casa hanno dominato il match, in particolare i primi due set, grazie a un gioco preciso e aggressivo.

Volley Cosenza: gioventù, determinazione e crescita

Al termine dell’incontro, il tecnico della Cosenza All Service Cloud ha espresso grande soddisfazione per la prestazione e la crescita della squadra. “L’entusiasmo coinvolge tutte: dalle titolari alle più giovani, tutte stanno crescendo in maniera esponenziale,” ha commentato il mister. “Siamo una squadra giovane, ma determinata, capace di confrontarsi e imporsi con autorità anche contro realtà più esperte del nostro girone”. Il risultato è un chiaro segnale della maturità raggiunta dal gruppo e promette scintille per il prosieguo della stagione.

“Io muro la violenza”: lo sport scende in campo

La giornata sportiva è stata resa ancor più significativa dall’adesione all’importante campagna sociale “IO MURO LA VIOLENZA”, promossa dalla FIPAV Calabria. Prima di scendere in campo, le atlete della Cosenza All Service Cloud hanno mostrato un segno rosso sulla guancia, un gesto simbolico e potente per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne.

Un’iniziativa che ha caricato emotivamente la squadra, trasformando la gara in una piattaforma di messaggi importanti. “Oggi ogni muro non è stato solo un punto sportivo, ma anche un messaggio: contro la violenza, noi facciamo squadra” ha concluso lo staff. Una vittoria, dunque, che va oltre il campo da gioco, unendo il successo sportivo all’impegno civile.