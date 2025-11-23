Volo salva vita per bimbo di 1 anno dalla Calabria a Roma

LAMEZIA TERME – Nella serata di ieri un bambino di 1 anno, in condizioni di salute molto gravi, è stato trasferito d’urgenza da Lamezia Terme a Roma Ciampino grazie ad un volo salva vita. Il piccolo ha viaggiato a bordo di un velivolo Gulfstream G-650A del 31° Stormo di Ciampino.

Il volo sanitario è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dopo la richiesta arrivata dalla Prefettura di Catanzaro. Dopo l’arrivo dell’aeromobile all’aeroporto di Ciampino, il piccolo paziente è stato affidato al personale sanitario che lo ha condotto all’ospedale Bambino Gesù per il ricovero. A bordo del velivolo erano presenti l’équipe medica e la madre del bambino.

Volo salva vita, il ruolo dell’Aeronautica Militare

Come ha spiegato l’Aeronautica Militare in una nota, il volo salva vita erogato ieri, così come accade per questo genere di attività, “è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze”.

“Sono centinaia ogni anno le ore di volo – conclude la nota – effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia”.