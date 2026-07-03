Welfare di prossimità: oltre 1,3 milioni di euro per le famiglie: la Regione Calabria accelera

CATANZARO – Famiglie, prevenzione, minori e invecchiamento attivo. La Regione Calabria punta a rafforzare il welfare di prossimità attraverso il Fondo nazionale per le Politiche della famiglia 2025, destinando agli Ambiti territoriali sociali oltre 1 milione e 315 mila euro. L’assessorato all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare ha definito l’Avviso pubblico rivolto ai 15 Ats calabresi, che potranno accedere ai finanziamenti presentando specifici progetti destinati al territorio.

Le risorse saranno assegnate secondo un criterio misto: il 50% sarà distribuito in parti uguali, pari a 43.840 euro per ciascun Ambito, mentre la restante quota verrà ripartita in base alla popolazione residente. I progetti avranno una durata massima di dodici mesi e riceveranno il 70% del contributo all’avvio delle attività e il restante 30% a conclusione degli interventi.

Famiglie, prevenzione, minori e invecchiamento attivo

La programmazione regionale concentra il 15% delle risorse sulla prevenzione delle dipendenze e sul sostegno alle famiglie nell’affrontare il disagio legato all’uso di sostanze psicotrope. Un’ulteriore quota del 15% sarà destinata all’alfabetizzazione mediatica dei minori, con iniziative dedicate al contrasto dei rischi della rete e del cyberbullismo. La parte più consistente del fondo, pari al 70%, finanzierà invece progetti per l’invecchiamento attivo e iniziative intergenerazionali da sviluppare all’interno dei Centri per la famiglia, valorizzando il ruolo degli anziani come risorsa per la comunità.

Straface: “sostegno concreto”

«Abbiamo voluto imprimere un segno di profonda responsabilità, concretezza e sensibilità a questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore al Welfare Pasqualina Straface -. La lotta alle dipendenze, che siano da sostanze o legate alle nuove fragilità tecnologiche che colpiscono i minori, richiede una presenza vigile delle istituzioni al fianco dei genitori. Con questo piano diamo strumenti concreti alle famiglie per non essere lasciate sole di fronte a questi drammi».

«Al contempo, abbiamo scelto di investire con forza e convinzione sulla terza età, destinando la quota più cospicua del fondo all’invecchiamento attivo: i nostri anziani non sono una categoria passiva da assistere, ma la colonna portante delle nostre famiglie e una risorsa educativa e sociale insostituibile per l’intera comunità. Al contempo – spiega l’assessore regionale – valorizziamo la terza età non come categoria passiva, ma come risorsa attiva ed educativa della comunità».

«Si tratta di un incastro strategico perfetto, reso possibile dal fatto che l’amministrazione regionale ha già blindato per l’infanzia e per i minori cospicue risorse. Abbiamo condiviso questo percorso ai tavoli di concertazione, trovando il pieno supporto delle parti sociali, a dimostrazione che quando si governa con trasparenza e capacità di visione i risultati si moltiplicano».

La strategia regionale guarda già al 2026, quando il Fondo Famiglia, pari a 1 milione e 438 mila euro, sarà interamente destinato ai servizi per i minori. A queste risorse si aggiungeranno altri 2 milioni e 300 mila euro per il potenziamento dei Centri per la famiglia, portando gli investimenti complessivi per le politiche familiari in Calabria a sfiorare i 4 milioni di euro. Con la pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli Ambiti territoriali sociali avranno 15 giorni di tempo per presentare i propri progetti.