Welfare: cabina di regia sui “Progetti di Vita”, Straface «vigileremo sui servizi in tutta la Calabria»

CATANZARO – La Giunta regionale della Calabria che, su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, ha approvato l’istituzione della Cabina di regia regionale per il monitoraggio dell’integrazione sociosanitaria, in attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza (Pnna). L’obiettivo è mettere la persona al centro del sistema di protezione sociale, trasformando i percorsi assistenziali in risposte concrete, tempestive e integrate.

L’assessore Straface “una governance per integrare sanità e welfare”

Il nuovo organismo rappresenta un tassello strategico della governance regionale e punta ad assicurare livelli omogenei di cura e protezione su tutto il territorio calabrese, superando le frammentazioni assistenziali. La Cabina di regia avrà il compito di guidare e monitorare l’applicazione degli Accordi interistituzionali tra Ambiti territoriali sociali e Aziende sanitarie provinciali,L’obiettivo è garantire una piena integrazione organizzativa e gestionale tra sistema sociale e sanitario, assicurando un funzionamento uniforme dei Punti unici di accesso, delle Unità di valutazione multidimensionale e dei Progetti di Vita personalizzati previsti dal D.Lgs. n. 62/2024, oltre a una secondo lo schema-tipo approvato con il Decreto dirigenziale n. 10062/2026.

Servizi uniformi e percorsi personalizzati

L’obiettivo è garantire una piena integrazione organizzativa e gestionale tra sistema sociale e sanitario, assicurando un funzionamento uniforme dei Punti unici di accesso, delle Unità di valutazione multidimensionale e dei Progetti di Vita personalizzati previsti dal D.Lgs. n. 62/2024, oltre a una corretta programmazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso di concertazione promosso dal Dipartimento Welfare, che ha coinvolto il Tavolo tecnico consultivo per le Disabilità, l’Inps, le direzioni delle Asp, gli Ambiti territoriali sociali dei capoluoghi e il Tavolo regionale per l’integrazione sociosanitaria.

“Un welfare di prossimità efficiente e umano”

“Dietro i decreti e le programmazioni finanziarie ci sono le storie, i sacrifici e le aspettative quotidiane di tante famiglie calabresi che convivono con la non autosufficienza – dichiara l’assessore al Welfare, Pasqualina Straface –. Con la delibera approvata oggi diamo vita a un organismo permanente e operativo che verificherà passo dopo passo la reale attuazione dei servizi sul territorio e la piena sinergia tra Sanità e Politiche sociali per garantire livelli di assistenza uniformi, abbattendo le barriere burocratiche a tutela delle persone con disabilità”.

“La Calabria compie un passo in avanti fondamentale nella costruzione di un welfare di prossimità efficiente e umano. Desidero inoltre evidenziare che il funzionamento della Cabina di regia non comporterà alcun onere per il bilancio regionale, poiché tutti i componenti presteranno la propria attività a titolo gratuito. Sarà un luogo di coordinamento ma anche di ascolto e verifica costante, in raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e aperto al contributo continuo del Terzo settore”.

Dal punto di vista organizzativo, la Cabina di regia avrà sede presso il Dipartimento per l’Inclusione sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di comunità e sarà coordinata congiuntamente dal dirigente generale del Dipartimento Welfare e dal dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute e Servizi socio-sanitari, o loro delegati. Ne faranno parte i direttori generali di tutte le Asp calabresi e cinque rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali, uno per ciascuna provincia. L’atto sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a integrazione della programmazione regionale e pubblicato sul Burc e sul portale istituzionale della Regione Calabria.