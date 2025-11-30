Sport
Cosenza sconfitto
Winkelmann eroe del Foggia al minuto 100’: Cosenza sconfitta horror con due errori dal dischetto (2-1)
Stop inatteso per il Cosenza: la Sconfitta esterna più amara arriva per mano del Foggia. Garritano sbaglia due rigori, Ricciardi pareggia la rete di D’Amico, poi Winkelmann Punisce il Cosenza al 100′.
FOGGIA – Una partita da incubo per il Cosenza, che dopo tre vittorie consecutive perde 2 a 1 a Foggia (prima sconfitta esterna per i rossoblu) che fa festa addirittura al minuto 100′ con Winkelmann, bravo a risolvere in acrobazia, all’ultimo respiro, una partita incredibile. Cosenza capace di sbagliare due calci di rigore con Garritano: il primo sparato in curva il secondo respinto da un super Perrucchini. Che fosse una partita complicata lo si era capito già dopo i primi minuti. Al 7′, dopo un clamoroso errore di Langella da ultimo uomo su un corner battuto dal Cosenza, il Foggia trova il vantaggio con D’Amico, che si fa tutto il campo e batte Pompei, in campo al posto di Vettorel, con un tocco morbido. Garritano si divora il primo calcio di rigore al 57 sparando alto. Pareggio che arriva comunque con Ricciardi a metà ripresa. Con il Cosenza tutto riversato in avanti e una serie di occasioni sprecati la beffa si materializza nel finale. Al 90′ Garritano sbaglia il secondo calcio di rigore questa volta facendosi respingere la conclusione. Poi, al 10′ minuto di recupero Il Foggia fanalino di coda non segnava in casa da 4 partite, segna il raddoppio e ritrova il successo dopo 5 gare nelle quali aveva raccolto un solo punto. Per i rossoblu una sconfitta pesantissima che va immediatamente cancellata
Foggia-Cosenza le scelte: out Vettorel, esordio per PompeiNell’undici inziale la novità più importante riguarda il portiere. Non c’è Vettorel a difendere i pali dal primo minuto. Che si tratti di infortunio o di scelta tecnica, tocca quindi a Pompei alla sua prima ufficiale. In difesa, vista l’assenza di Cimino, con Ferrara al rientro ma non ancora al top, dentro Dametto dal primo minuto in difesa a occupare la corsia di destra. Buscè fa rifiatare Ricciardi che parte dalla panchina, mentre per il resto formazione invariata rispetto al match vittorioso contro il Benevento con Cannavò che torna nel suo ruolo naturale.
Erroraccio di Langella. D’Amico ringrazia e segna!La prima conclusione in porta è del Cosenza. Scherma da calcio d’angolo con Garritano che serve al limite D’Orazio: conclusione sul primo palo e pallone deviato dal tuffo di Perucchini. I rossoblu prendono da subito in mano la gara ma al 7′ arriva il patatrac: con la squadra tutta in avanti per sfruttare il secondo corner, Langella, rimasto ultimo uomo, sbaglia un appoggio lanciando in campo aperto D’Amico che sgroppa in solitaria e arriva davanti a Pompei. Rocco tocco morbido e pallone in rete per il vantaggio dei padroni di casa. che ritrovano la rete allo Zaccheria dopo oltre 400 minuti.
Tap-in di D’Orazio, pareggio del Cosenza annullato per fuorigiocoLa rete del Foggia scombussola i piani di Buscè, che dalla panchina predica calma ai suoi ragazzi che continuano a commettere qualche errore di troppo. I rossoblu provano comunque a scuotersi e a riorganizzarsi, schiacciando i rossoneri nella propria metà campo. Al 24′ Perucchini è reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Mazzocchi. Sulla ribattuta il primo ad avventarsi sulla sfera è D’Orazio che realizza il pareggio, ma il suo urlo di gioia dura poco: bandierina alzata del primo assistente per off-side. Posizione di fuorigioco confermata anche dall’FVS.
Salvataggio sulla linea di Minelli. Pompei evita il 2 a 0Dopo la mezz’ora quello del Cosenza diventa un vero e proprio assedio con una sequenza continua anche di corner. Al 34′ ci prova dalla distanza Christian Langella: pallone che sembra vincente ma Minelli respinge sulla linea. Ci provano anche D’Orazio e Florenzi ma le loro conclusioni sono murate dalla difesa. Due minuti dopo, sull’ennesimo corner, inzuccata di Kouan dal cuore dell’area: pallone però debole bloccato a terra da Perucchini. Al 38′ Pompei evita il 2 a o con una grande parata sul colpo di testa di Garofalo. Dall’altra parte D’Orazio pennella in area per la testa di Mazzocchi: pallone fuori di un nulla. Il Cosenza chiude il primo tempo in attacco e al 45′ costruisce una nuova occasione sull’asse D’Orazio-Mazzocchi che trova ancora una volta in Perucchini un muro insuperabile. Si va al riposo con il Foggia a sorpresa in vantaggio.
Dentro Ricciardi. Ancora un miracolo di PerucchiniLa ripresa si apre con l’ingresso di Ricciardi al posto di Dalle Mura con Cannavò che scala sulla corsia di destra. Nessun cambio per il Foggia che dopo nemmeno 1′ minuto sfiora il raddoppio con un siluro di Buttaro che sfiora il sette. Al 52′ il Cosenza costruisce una nuova palla goal con Garritano che devia sotto porta un pallone messo in area dalla destra da Cannavò: Perucchini è ancora super e riesce a deviare. Dall’altra parte spazi per le ripartenze del Foggia che si rende pericoloso con le conclusioni di Garofalo (alta) e Pazienza (parata a terra).
Calcio di rigore per il Cosenza. Garritano lo spara in curvaI rossoblu si riversano nella metà campo del Foggia e al 57′ chiedono una review FVS per un atterramento di Perucchini su Ricciardi che lo aveva saltato e con il direttore di gara che non aveva ravvisato nulla. A rivedere le immagini invece il contatto sembra netto, con il portiere del Foggia che frana sull’esterno d’attacco del Cosenza. Dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Cosenza. Sul dischetto va Garritano che sbaglia spedendo in curva il penalty!
Il Cosenza la pareggia con Ricciardi in mischiaBuscè si gioca anche la carta Beretta che prende il posto di Langella, mentre Ferrara rileva D’Orazio. Beretta ci prova subito con un diagonale murato dalla retroguardia. Piove sul bagnato per Buscè che perde anche Mazzocchi per un infortunio alla spalla. Al 75′ il Cosenza trova finalmente la rete del pareggio con il settimo centro stagionale di Ricciardi, che si avventa su un pallone deviato in area dopo l’ennesimo corner e da due passi scaraventa in rete.
Secondo rigore per il Cosenza. Secondo errore di GarritanoIl goal ringalluzzisce i rossoblu che trovano nuove energie per stringere d’assedio la retroguardia del Foggia e provare a ribaltare la gara. Ma stanchezza ed errori condizionano le azioni offensive dei rossoblu che al minuto 89′ giocano un’altra card FVS per un fallo di mano in area di Buttaro sulla conclusione di Garritano. Il signor Maresca va al monitor e anche questa volta cambia decisione assegnano il calcio di rigore (il secondo della giornata) al Cosenza. Sul dischetto ancora una volta Garritano che questa volta inquadra la porta ma il tiro a mezza altezza trova l’opposizione di Perucchini. Incredibile! Winkelmann in acrobazia, vince il Foggia, Cosenza KO pesantissimo Con la forza della disperazione ci provano anche Achour e Florenzi ma le conclusioni terminano larghe e dopo 9′ minuti di recupero arriva la beffa per il Cosenza che subisce la rete del 2 a 1 al 100 minuto con una rete di Winkelmann che in acrobazia fa secco Pompei. Poi il triplice fischio per una sconfitta pesantissima per la truppa di Buscè. ————————————————————————————————————– FOGGIA CALCIO (3-4-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza (73′ Winkelmann), Byar (63′ Morelli); Oliva, Fossati, D’Amico (85′ Panchina: Magro, Borbei, Valietti, Staver, Castaldi, Felicioli, Olivieri, Pellegrino, Morelli, Agnelli, Bevilacqua, Winkelmann, Sylla, Ilicic Allenatore: Antonio Floro Flores COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Pompei; Dametto, Dalle Mura (46′ Ricciardi), Caporale, D’Orazio (66′ Ferrara); Kouan, Langella (66′ Beretta), Garritano; Cannavò, Florenzi; Mazzocchi (71′ Achour) Panchina: Le Rose, Vettorel, Barone, Contiero, Beretta, Ricciardi, Contiliano, Ragone, Achour, Ferrara, Mazzullo Allenatore: Antonio Buscè Arbitro: Signor Mattia Maresca di Napoli Assistenti: Signori Domenico Russo di Torre Annunziata e Luca Chianese di Napoli Quarto uomo: Signor Antonio Di Reda di Molfetta FVS: Signor Antonio Aletta di Avellino Ammoniti: D’Orazio (C), Perucchini (F), Kouan (C), Buttaro (F), Morelli (F) Espulsi: Angoli: 0-7 Recupero: 1′ p.t. – Note: Pomeriggio invernale a Foggia con una temperatura di circa 10 gradi. Terreno dello Zaccheria in buone condizioni. Presenti poco meno di 600 spettatori compresi i circa 100 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti
