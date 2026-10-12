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World’s Top 2% Scientists, UniCal a quota 100: ecco i docenti tra i migliori scienziati al mondo

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World's Top 2% Scientist

World’s Top 2% Scientists, UniCal a quota 100: ecco i docenti tra i migliori scienziati al mondo

L’edizione 2026 del ranking di Stanford segna un traguardo storico per l’Unical con un balzo di 11 presenze in più rispetto allo scorso anno. Una conferma dell’impatto globale della ricerca condotta nel Campus

Pubblicato

8 ore fa

il

Unical-docenti

RENDE (CS) – L’UniCal – Università della Calabria – raggiunge un nuovo traguardo nella classifica internazionale World’s Top 2% Scientists, curata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata sul database Scopus. Nell’edizione 2026, l’UniCal tocca l’emblematica cifra di 100 docenti e ricercatori inseriti nell’elenco dei migliori scienziati a livello globale. Un balzo in avanti significativo rispetto agli 89 nomi dello scorso anno (+11 presenze), che testimonia la crescente qualità, rilevanza e capillarità della ricerca prodotta nei dipartimenti e nei laboratori dell’Ateneo.

Il prestigioso ranking, divenuto ormai un punto di riferimento per la valutazione della ricerca, analizza la produzione di milioni di studiosi in tutto il mondo. La metodologia prevede due elenchi: uno focalizzato sull’intera carriera (“career”) e l’altro che valuta l’impatto nell’ultimo anno (“single year”), classificando i ricercatori in 22 campi e 174 sotto-settori scientifici. Il criterio di selezione si basa su un indicatore composito (c-score) che pondera il numero di citazioni, le co-autorie e la posizione dell’autore tra i firmatari, premiando così la qualità e l’impatto reale delle pubblicazioni rispetto alla mera produttività numerica.

L’Università della Calabria si afferma a livello mondiale in decine di campi scientifici differenti, a riprova della capacità di produrre innovazione a 360 gradi: dall’Ingegneria in tutte le sue declinazioni (meccanica, elettronica, chimica, civile, ambientale) all’Intelligenza Artificiale, dalla Chimica alla Farmacologia e alla Medicina, fino ad arrivare a Fisica, Matematica, Ricerca Operativa e all’Archeologia.

Anche quest’anno compaiono nella lista alcuni docenti non più in servizio in Ateneo, ma che hanno legato gran parte della loro attività accademica all’Università della Calabria. Di seguito i nomi riportati nella classifica da Stanford per UniCal (in grassetto le new entry rispetto alla scorsa edizione):

Unical, la lista docenti del World’s Top 2% Scientists

CAREER E SINGLE YEAR

NOME E COGNOMESETTORE
Giancarlo AlfonsiMechanical Engineering & Transports
Mario AlvianoArtificial Intelligence & Image Processing
Fabrizio AngiulliArtificial Intelligence & Image Processing
Piero BevilacquaEnergy
Giuseppe CarboneDesign Practice & Management
Filomena ConfortiMedicinal & Biomolecular Chemistry
Sandra CostanzoNetworking & Telecommunications
Salvatore CritelliGeology
Efrem CurcioChemical Engineering
Renato DalpozzoOrganic Chemistry
Floriano De RangoNetworking & Telecommunications
Giancarlo FortinoArtificial Intelligence & Image Processing
Bartolo GabrieleOrganic Chemistry
Gianluca GattiAcoustics
Giuseppe GenchiBiochemistry & Molecular Biology
Georg GottlobArtificial Intelligence & Image Processing
Fabrizio GrecoMaterials
Domenico IacopettaMedicinal & Biomolecular Chemistry
Ciro IndolfiCardiovascular System & Hematology
Francesco LamonacaElectrical & Electronic Engineering
Monica Rosa LoizzoFood Science
Francesco LongoOperations Research
Marcello MaggioliniOncology & Carcinogenesis
Mariangela MarrelliMedicinal & Biomolecular Chemistry
Fabio MazzaStrategic, Defence & Security Studies
Francesco MenichiniMedicinal & Biomolecular Chemistry
Raffaele MolinariChemical Engineering
Domenico MundoDesign Practice & Management
Luciano OmbresMaterials
Stefania PerriElectrical & Electronic Engineering
Francesco PuociPharmacology & Pharmacy
Yaroslav D. SergeyevOperations Research
Maria Stefania SinicropiMedicinal & Biomolecular Chemistry
Domenico TaliaArtificial Intelligence & Image Processing
Rosa TundisFood Science
Filippo Maria UbaldiObstetrics & Reproductive Medicine
Domenico UmbrelloIndustrial Engineering & Automation

 

CAREER

NOME E COGNOMESETTORE
Vincenza CalabròChemical Engineering
Vincenzo CarboneAstronomy & Astrophysics
Alessandro Fiorentino CasavolaIndustrial Engineering & Automation
Giuseppe CocorulloElectrical & Electronic Engineering
Enrico ConteGeological & Geomatics Engineering
Stefano CurcioChemical Engineering
Giuseppe FedeleIndustrial Engineering & Automation
Luigino FiliceMaterials
Gianluigi GrecoArtificial Intelligence & Image Processing
Sergio GrecoArtificial Intelligence & Image Processing
Domenico GrimaldiElectrical & Electronic Engineering
Antonio IeraNetworking & Telecommunications
Gennaro InfanteGeneral Mathematics
Marco LanuzzaElectrical & Electronic Engineering
Nicola LeoneArtificial Intelligence & Image Processing
Paolo LonettiMaterials
Carmine MalettaMaterials
Janosh B. NagyPhysical Chemistry
Francesco NeveInorganic & Nuclear Chemistry
Giuseppe PirròArtificial Intelligence & Image Processing
Francesco RiccaArtificial Intelligence & Image Processing
Nino RussoChemical Physics
Domenico SaccàArtificial Intelligence & Image Processing
Andrea TagarelliArtificial Intelligence & Image Processing
Antonello TronconeGeological & Geomatics Engineering

 

SINGLE YEAR

NOME E COGNOMESETTORE
Francesca AielloMedicinal & Biomolecular Chemistry
Daniela BonofiglioOncology & Carcinogenesis
Fabio BrunoDesign Practice & Management
Luigi BrunoOptoelectronics & Photonics
Roberto BrunoEnergy
Elena CantoneOtorhinolaryngology
Roberta CassanoPharmacology & Pharmacy
Jessica CeramellaMedicinal & Biomolecular Chemistry
Eugenio CesarioArtificial Intelligence & Image Processing
Sudip ChakrabortyChemical Engineering
Erika CioneBiochemistry & Molecular Biology
Giuseppe CirilloPharmacology & Pharmacy
Pierfranco CostabileEnvironmental Engineering
Manuela CurcioPharmacology & Pharmacy
Francesca De AmicisBiochemistry & Molecular Biology
Laura EboliLogistics & Transportation
Petronilla FragiacomoEnergy
Fabio FrustaciElectrical & Electronic Engineering
Esteban GarzónElectrical & Electronic Engineering
Matteo GenoveseEnergy
Fedora GrandeMedicinal & Biomolecular Chemistry
Raffaele GravinaArtificial Intelligence & Image Processing
Francesca GuerrieroOperations Research
Mauro Francesco La RussaArchaeology
Catia Giovanna LoprestoBiotechnology
Antonio PadovanoOperations Research
Ortensia Ilaria ParisiPharmacology & Pharmacy
Francesco PataSurgery
Ida Daniela PerrottaPathology
Grazia Giuseppina PolitanoApplied Physics
Michele ProvenzanoUrology & Nephrology
Cesare Oliviero RossiChemical Physics
Mariafrancesca ScaliseBiochemistry & Molecular Biology
Berardino SciunziGeneral Mathematics
Rocco ServidioSocial Psychology
Cataldo SimariEnergy
Sonia TrombinoPharmacology & Pharmacy
Antonio TursiOrganic Chemistry
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