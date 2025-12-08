YouPol: l’App della Polizia si aggiorna, sicurezza anche a bordo dei treni e nelle stazioni

COSENZA – L’applicazione YouPol della Polizia di Stato estende le sue funzionalità anche ai viaggiatori sui treni e a chi si trova nelle stazioni ferroviarie. Grazie al nuovo aggiornamento, gli utenti possono inviare segnalazioni geolocalizzate di comportamenti sospetti, criticità o situazioni di rischio, direttamente alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure competenti.

Foto, video o brevi messaggi permettono un intervento rapido e mirato, rafforzando la sicurezza nella mobilità quotidiana.

YouPol, l’App della Polizia

L’app non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta un canale smart di contatto tra cittadini e Polizia. Dal dicembre 2024 ad oggi, YouPol ha raccolto oltre 46.000 richieste di aiuto generiche, quasi 25.000 segnalazioni per droga, più di 3.000 per violenza domestica e circa 3.600 per bullismo, con una media mensile di 5.650 segnalazioni anonime.

Particolarmente attivi gli utenti tra 51 e 60 anni, seguiti dai giovani tra 18 e 30 anni e dai minorenni. L’app, con interfaccia semplice e linguaggio chiaro, consente anche a persone non udenti o straniere di contribuire alla sicurezza.

Con questa evoluzione, YouPol conferma la sua vocazione a rendere ogni cittadino protagonista della prevenzione, permettendo alla Polizia di Stato di #essercisempre.