Zumpano, auto prende fuoco nel parcheggio tra Coop e Unieuro. Intervento dei vigili del fuoco

ZUMPANO (CS) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti questa mattina per un’auto in fiamme nella zona commerciale a Zumpano. Il mezzo avrebbe preso fuoco mentre si trovava nel parcheggio che si trova tra la Coop e l’Unieuro. Non è chiaro se l’auto abbia preso fuoco mentre era in movimento o si trovava parcheggiata.

Auto prende fuoco, fiamme domane dai vigili del Fuoco

Lanciato l’allarme i vigili del fuoco, giunti sul posto in poco tempo, hanno prontamente domato le fiamme evitando che si potessero propagare ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze e messo in sicurezza tutta la zona. Da accertare l’origine del rogo che sarebbe accidentale e non ha provocato fortunatamente nessun ferito. L’auto invece ha riportato diversi danni.