Zumpano, luce dopo decenni nella zona commerciale: completata l’illuminazione pubblica

ZUMPANO (CS) – Non un nuovo impianto, ma il completamento di una rete rimasta per anni incompiuta a Zumpano. Nella zona commerciale che gravita attorno a Lidl, Brico, River Village ed Esso, torna finalmente la piena illuminazione pubblica grazie a un intervento mirato che ha colmato una storica criticità.

Per lungo tempo, infatti, un tratto dell’area era rimasto al buio nonostante la presenza dell’infrastruttura: mancavano i cavi elettrici necessari al funzionamento dell’impianto. Una situazione paradossale che ha inciso sulla sicurezza e sulla fruibilità di uno dei poli commerciali più frequentati del territorio.

L’intervento ha riguardato proprio la posa dei cavi mancanti e la sostituzione dei corpi illuminanti, consentendo così di rendere finalmente operativo l’intero sistema di pubblica illuminazione.

Zumpano, luce dopo decenni di buio. Fabiano: “Era un dovere”

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Zumpano, avvocato Fabrizio Fabiano: «Abbiamo risolto una problematica che si trascinava da troppo tempo. Non si trattava di realizzare ex novo, ma di completare e rendere funzionale ciò che già esisteva. Era un dovere nei confronti dei cittadini di tutta l’area urbana cosentina e delle attività presenti».

Il primo cittadino sottolinea con forza anche il tema della sicurezza: «Parliamo di un’area ad alta frequentazione, soprattutto nelle ore serali. Garantire un’illuminazione adeguata significa intervenire direttamente sulla sicurezza pubblica, sulla prevenzione dei rischi e sulla qualità della vita».

Un’operazione tecnica ma dal forte impatto concreto, che restituisce piena funzionalità a un’infrastruttura rimasta incompleta per anni e che oggi contribuisce a rendere più sicura e vivibile una delle aree più dinamiche di Zumpano.