Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Zumpano: scontro frontale tra due auto Sulla SP 234 nella zona commerciale. Traffico in tilt e lunghissime code

Provincia

incidente e code

Zumpano: scontro frontale tra due auto Sulla SP 234 nella zona commerciale. Traffico in tilt e lunghissime code

Violento scontro frontale sulla Provinciale 234 nell’area commerciale: due i feriti, il traffico in direzione Cosenza e Castiglione è andato completamente in tilt

Pubblicato

58 minuti fa

il

Incidente Zumpano Traffico in tilt e code

ZUMPANO – Traffico in tilt e lunghissime code nell’area commerciale di Zumpano, lungo la Strada provinciale 234, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto nei pressi di Agrifer. Per cause in corso di accertamento di accertamento si è verificato uno brutto scontro frontale tra una Fiat Multipla e un’utilitaria, che ha provocato anche il ferimento di due persone.

Traffico in Tilt Zumpano incidente

Traffico in tilt sulla SP 234 a Zumpano

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto, che a seguito dell’impatto sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata bloccando totalmente la circolazione. Inevitabilmente il traffico, sia per chi proviene da Gergeri a Cosenza che in direzione Zumpano e Castiglione, Cosentino è andato letteralmente in tilt con lunghissime file di auto incolonnate, in attesa che i mezzi vengano rimossi e si completino le operazioni di soccorso. Stessa cosa per chi si trovava con la propria auto nella zona dell’incidente.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA