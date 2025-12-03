ZUMPANO – Traffico in tilt e lunghissime code nell’area commerciale di Zumpano, lungo la Strada provinciale 234, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto nei pressi di Agrifer. Per cause in corso di accertamento di accertamento si è verificato uno brutto scontro frontale tra una Fiat Multipla e un’utilitaria, che ha provocato anche il ferimento di due persone.

Traffico in tilt sulla SP 234 a Zumpano

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto, che a seguito dell’impatto sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata bloccando totalmente la circolazione. Inevitabilmente il traffico, sia per chi proviene da Gergeri a Cosenza che in direzione Zumpano e Castiglione, Cosentino è andato letteralmente in tilt con lunghissime file di auto incolonnate, in attesa che i mezzi vengano rimossi e si completino le operazioni di soccorso. Stessa cosa per chi si trovava con la propria auto nella zona dell’incidente.