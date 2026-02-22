Zumpano, lavori senza sosta per riaprire la SP234 Riva destra Crati danneggiata dal maltempo

ZUMPANO (CS) – I lavori di ripristino della Strada Provinciale 234 Riva destra Crati, gravemente danneggiata dal maltempo, proseguono senza sosta. La strada, fondamentale per la viabilità locale e per l’intero comprensorio urbano, era stata chiusa a causa dei danni e di un crollo provocato dalle intense piogge dei giorni scorsi. Come evidenziato dal sindaco Fabrizio Fabiano, la ditta Nuova Demar S.r.l., guidata dall’amministratore unico Vittorio Mario Perri, è al lavoro incessantemente per “deviare controllatamente” il corso del fiume Crati.

Questo intervento tecnico è indispensabile per garantire la sicurezza delle operazioni di ripristino e consentire i lavori sull’argine compromesso. Un passaggio fondamentale per il consolidamento strutturale e la ricostruzione della sede stradale in condizioni di sicurezza.

Zumpano: intervento sulla SP234 Riva destra Crati

La riapertura della SP234 rappresenta una priorità per il territorio, anche in virtù dei disagi causati dalla deviazione del traffico verso Rende, ormai congestionata. “L’attività del cantiere è continua, senza pause, a dimostrazione del senso di responsabilità verso la nostra comunità”, ha sottolineato il sindaco Fabiano. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato la Provincia di Cosenza per il sostegno costante: “L’impegno della Provincia non riguarda solo la nostra comunità e le attività economiche in difficoltà, ma l’intero territorio urbano. La risposta delle istituzioni e delle imprese coinvolte è stata immediata e operativa in un momento delicato”, ha dichiarato.

Messa in sicurezza e ritorno alla normalità

I lavori sul cantiere SP234 continueranno fino al completo ripristino della strada, con l’obiettivo di restituire alla comunità sicurezza e normalità nel più breve tempo possibile. La costante attenzione delle autorità locali e delle imprese impegnate nel progetto evidenzia la centralità dell’arteria stradale per il traffico, i pendolari e lo sviluppo economico della zona.